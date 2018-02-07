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DEAŞ'ın infaz biriminden 3 kişi Mersin'de yakalandı

Mersin'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların Irak ve Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve örgütün infaz biriminde görev aldıkları belirlendi.

DEAŞın infaz biriminden 3 kişi Mersinde yakalandı

07 Şubat 2018 10:52

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin, Irak ve Suriye'de hakimiyetlerini kaybetmesinin ardından kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt yapılanması içerisinde, örgütün infaz biriminde yer aldığına dair hakkında ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen 3 DEAŞ'lının, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. 

 

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