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DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bir kıraathanede ihbar üzerine jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ'ın keskin nişancısı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

DEAŞın keskin nişancısı tutuklandı

27 Ocak 2017 16:07

22 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli kent merkezinde bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu İsmail Mahlı gözaltına alındıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezaevine gönderildi. Mahlı’nın DEAŞ’ın terör örgütü üyesi olduğu, örgüt içerisinde keskin nişancı olduğu, kardeşleri Y.M. ve A.M.'nin de halen örgütte aktif faaliyet gösterdikleri belirlendi. 

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: DEAŞ, nişancı


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