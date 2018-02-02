Diğer
Kategoriler

DEAŞ’ın medya sorumlusu Kocaeli’de yakalandı

DEAŞ'ın 'medya sorumlusu' Suriyeli şahıs, Kocaeli’nin Derince ilçesinde yakalandı.

DEAŞın medya sorumlusu Kocaelide yakalandı

02 Şubat 2018 14:31

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un (22) Suriye'nin Halep kentinden kaçak yollarla Hatay'a geldiğini, ardından Gaziantep'e geçtiğini, buradan da Kocaeli'nin Derince ilçesine geldiğini belirledi. Yapılan takibin sonucunda sahte kimlikle ev kiraladığı öğrenilen Hammud, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a katıldığı, örgüt içinde 'medya sorumlusu' olduğu, örgütün eylem ve faaliyetlerini kamera ile kayda alarak internette yayınladığı, Derince'de ise kendisine görev verilene kadar 'ölü hücre' olarak bekleyeceği tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Hammud, adliyeye sevk edildi. Hammud, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Uğur Konuk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç