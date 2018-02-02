DEAŞ’ın medya sorumlusu Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un (22) Suriye'nin Halep kentinden kaçak yollarla Hatay'a geldiğini, ardından Gaziantep'e geçtiğini, buradan da Kocaeli'nin Derince ilçesine geldiğini belirledi. Yapılan takibin sonucunda sahte kimlikle ev kiraladığı öğrenilen Hammud, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a katıldığı, örgüt içinde 'medya sorumlusu' olduğu, örgütün eylem ve faaliyetlerini kamera ile kayda alarak internette yayınladığı, Derince'de ise kendisine görev verilene kadar 'ölü hücre' olarak bekleyeceği tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Hammud, adliyeye sevk edildi. Hammud, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğur Konuk

