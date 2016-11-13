Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 82. gününde El Bab yakınlarında DEAŞ terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda havan topunun tanka isabet etmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif şekilde yaralandı. Suriye’nin Çobanbey kabası üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilen 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Askeri yetkililer, hastaneye gelerek askerlerin durumu ile ilgili bilgi aldı.

DEAŞ ile ÖSO arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri de Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ali Dağ

KİLİS