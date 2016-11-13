Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » DEAŞ’ın saldırısında yaralanan 2 asker Kilis’e getirildi

DEAŞ’ın saldırısında yaralanan 2 asker Kilis’e getirildi

Suriye’nin El Bab yakınlarında terör örgütü DEAŞ'ın havan topu ile saldırması sonucu hafif şekilde yaralanan 2 uzman çavuş ve 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Kilis'e getirildi.

DEAŞın saldırısında yaralanan 2 asker Kilise getirildi

13 Kasım 2016 15:12

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 82. gününde El Bab yakınlarında DEAŞ terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda havan topunun tanka isabet etmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif şekilde yaralandı. Suriye’nin Çobanbey kabası üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilen 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Askeri yetkililer, hastaneye gelerek askerlerin durumu ile ilgili bilgi aldı.
DEAŞ ile ÖSO arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri de Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Mehmet Ali Dağ
KİLİS


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!