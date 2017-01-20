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DEAŞ'ın sınır boyunca döşediği mayınlar temizleniyor

DEAŞ terör örgütünün Cerablus-Türkiye sınırı boyunca yaklaşık 25 santimetre aralıklarla döşediği mayınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait özel birlikler tarafından temizleniyor.

DEAŞın sınır boyunca döşediği mayınlar temizleniyor

20 Ocak 2017 11:02
DEAŞ'ın sınır boyunca döşediği mayınlar temizleniyor - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'in elinden alınan Cerablus'ta hayat normale dönerken, sınırdaki mayınlar temizleniyor. Türkiye sınırına 1.5 metre uzaklıkta döşenmiş el yapımı patlayıcı ve mayınlar, Özel Kuvvetler'e ait patlayıcı ve ateşleyici uzmanları tarafından tek tek tespit ediliyor.
Mayın ve el yapımı patlayıcıların, yaklaşık 25 santimetre aralıklarla toplam 80 kilometrelik sınır hattı boyunca döşendiği belirtildi.

Önce alan temizleniyor
Yaklaşık 8-10 kilogramlık patlayıcıların TNT ve alüminyum tozu ile güçlendirilen mayınlar titizlikle temizleniyor. Önce sınır hattındaki ağaç ve otları yakan ekipler ardından ise cihazlarla mayın ve patlayıcıların yerlerini belirliyor. İşaretlenen patlayıcılar, uzman ekipler tarafından titizlikle topraktan çıkarılıyor. Öte yandan, mayınların Suriyelilerin Türkiye'ye kaçmasını önlemek amacıyla 25 santimetrelik aralıklarla sınır hattına döşendiği ifade edildi.

Patlayan mayın 20 santimetre çapında çukur oluşturdu
Mayınlardan haberi olmayan ve Türkiye'ye kaçmak isteyen bazı Suriyelilerin sınırdaki duvarı aşmak için yöneldiğinde tuzağa yakalandığı öğrenildi. Sınır hattında patlayan bir mayın nedeniyle hemen yakınında duvarın çöktüğü görülürken, mayının yerleştirildiği yerde ise yaklaşık 20 santimetre çap ve derinlikte çukur oluştuğu görüldü.

Karayolu da mayınlarla döşendi
Yaklaşık 20-30 metrekarelik etki alanının olduğu belirtilen mayın ve patlayıcıların, Cerablus'tan Türkiye'ye giden 2 kilometrelik ana yola da döşendiği bildirildi. Karayolunda ise yoldaki ağaç altlarına ve yol kenarındaki çöp kutularına mayın ya da patlayıcıların tuzaklandığı öğrenildi. Ulaşıma kapalı tutulan yolda da özel birliklerin mayın temizleme çalışmaları sürerken, ara yollardan Cerablus Sınır Kapısı'na ulaşım sağlanıyor.

Sınır hattı ile Cerablus-Türkiye arasındaki ana bağlantı yolundaki mayın ve patlayıcı temizlik çalışmaları sürüyor.

Lider Olgun - Serhat Demir
 


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