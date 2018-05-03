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DEAŞ'ın sözde emiri ve 3 üst düzey sorumlusu tutuklandı

İzmir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır El Haddavi ile örgütün 3 üst düzey sorumlusu tutuklandı.

DEAŞın sözde emiri ve 3 üst düzey sorumlusu tutuklandı

03 Mayıs 2018 17:54

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir’in Konak ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır El Haddavi ile örgüt elebaşıları Münzir El Zübeyir, Muhammed ve Ömer Matar, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlamasıyla sevk edildikleri İzmir Adliyesinde alınan ifadelerinin ardından tutuklandı. Haddavi ile 3 zanlının emniyetteki ifadelerinde, DEAŞ'ın üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri, Türkiye'ye kaçak yollarla geldikten sonra Şanlıurfa ve Gaziantep'e, oradan da İzmir'e gelen Haddavi'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığını söylediği öğrenildi.

700 sivilin katili

Suriye'nin Şaidat kasabasında 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu iddia edilen sözde emirin DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından olduğu belirtildi.  

 

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