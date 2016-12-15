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DEAŞ’ın sözde sorumlusu Rus şahıs, Ağrı'da tutuklandı

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Rusya uyruklu şahıs Ağrı'da tutuklandı.


15 Aralık 2016 17:25

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Türkiye’ye eylem yapmak amacıyla illegal olarak giriş yaptığı değerlendirilen Rusya uyruklu H.M. isimli şahsın yakalanmasına yönelik 3 Aralık günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon sonucu ilimiz merkezinde kaldığı evde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin ev aramasında farklı şahıslara ait sahte geçici koruma kimlik belgeleri, aralarında kendisinin de olduğu sözde DEAŞ’a ait bayrak altında çekilmiş fotoğraflar ile dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra 12 Aralık günü adli mercilere sevki sağlanmış ve şüpheli mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmıştır" denildi.
 


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