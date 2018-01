DEAŞ’ın sözde tarım bakanı Kayseri’de yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince Develi ilçesinde 6 ayrı adreste yapılan operasyonlarda A.S., M.S., B.S., E.A.E.H., M.E.A., T.A.E.H. ve V.E., Melikgazi ilçesinde 1 adreste yapılan operasyonda F.A. ve Kocasinan ilçesinde yine 1 adreste yapılan operasyonda Y.M. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca şahıslara ait dijital materyale de el konuldu. Develi’de yakalanan T.A.E.H.’in DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Polisevi’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Vali Kamçı toplantıda, T.A.E.H.’nin terör örgütünün sözde tarım bakanı olduğunu ifade etti. Vali Kamçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “DEAŞ’a yönelik operasyonlar Türkiye’nin her tarafında devam ediyor. Şu anda jandarmamızın bir operasyonu var. 7-8 kişi gözaltına alındı. Bugün gözaltına alınan şahıs sayısı 9 oldu. Sözde DEAŞ’ın tarım bakanı şu anda gözaltında. Adamların tarım işlerine bakan adam bizim burada geliyor ve çiftçilikle meşgul oluyor. Hücresel evlerin Kayseri’de olduğunu düşünmüyoruz ama her an her şey olabileceği düşüncesindeyiz. Burada DEAŞ’lıları yakalıyoruz. Buraya gezmeye ve tatil yapmaya gelmiyorlar. Bir art niyetle geliyorlardır. Yine 2-3 gün önce emniyetimiz aldığımız güzel bir istihbaratın neticesinde önemli kişiler yakalandı. Şuanda gözaltındalar ve sorguları devam ediyor. Adamlar buraya art niyetle geliyorlar. Biz öyle kabul ediyoruz ama Kayseri’de DEAŞ’ın belirli bir yapılanması söz konusu değil. Burada her an olabileceği düşüncesiyle gerekli önlemlerimiz, istihbarı çalışmalarımız en üst seviyede devam ediyor. Kayseri MİT elemanları, polisimiz ve jandarmamız tam bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Arkadaşlarımız iyi bir çalışma sistemini kurmuşlar.”

Ali Göç