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DEAŞ'ın sözde tarım bakanının cezası belli oldu

DEAŞ'ın sözde tarım bakanının cezası belli oldu
DEAŞ'ın sözde tarım bakanının cezası belli oldu

Kayseri’de yakalanan DEAŞ’ın sözde ’tarım bakanı’, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında DEAŞ'ın sözde tarım bakanı B.E.'nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ'ın sözde tarım bakanı T.E.A.H. ve akrabası A.S. tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. T.E.A.H. ve A.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.A.H.'nin yakalandığı süreçte yakalanmamak için ismini B.E. olarak söylediği ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ 

Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapan DEAŞ'ın sözde tarım bakanı T.E.A.H. “Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum. Dışarıda nerede DEAŞ'çı görürsem sizlere söyleyip, yardım edeceğim” diye konuştu. Diğer tutuklu sanık A.S. de ‘Takdir yüce mahkemenin' dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık T.E.A.H.'ya ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık A.S.'ye ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.  

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