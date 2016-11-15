Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » DEAŞ’in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

DEAŞ’in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Çorum'da, terör örgütü DAEŞ'in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


15 Kasım 2016 15:40

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ üyesi olduğu öne sürülen bir kişinin yaşadığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu olduğu öğrenilen M.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda sahte kimlik ve pasaportlara rastlandı. Aramalar sırasında bazı eşyalara da el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen M.K.'nin örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu, uzun yıllar kendi ülkesinde de cezaevinde yattığı öğrenildi. 

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!