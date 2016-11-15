Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ üyesi olduğu öne sürülen bir kişinin yaşadığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu olduğu öğrenilen M.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda sahte kimlik ve pasaportlara rastlandı. Aramalar sırasında bazı eşyalara da el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen M.K.'nin örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu, uzun yıllar kendi ülkesinde de cezaevinde yattığı öğrenildi.

M. Muttalip Yalçın

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