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DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Iraklı Faraj, Eskişehir'de yargılanıyor

Eskişehir'de DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiası yakalanan ve tutuklanan Shafi Turgy Faraj'ın yargılanmasına başlanıldı.

DEAŞın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Iraklı Faraj, Eskişehirde yargılanıyor

20 Mart 2018 16:43

Davanın ilk duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Irak uyruklu Shafi Turgy Faraj, hakkındaki suçlamaları reddetti. Beraatini isteyen Faraj, örgüt ile bağlantısının olmadığını savundu. DEAŞ'ın batı bölge komutanı olduğu öne sürülen Faraj, "DEAŞ Irak'taki bulunduğum cezaevine bombalı saldırı yaparak üyelerini kaçırdı. Yaklaşık 2 bin kişi hapishaneden kaçtı. Ben de onlarla birlikte firar ettim. Fakat DEAŞ yöneticisi değilim. Ben 20 bin kişiden oluşan aşiretin reisiyim. DEAŞ ile sadece aşiretimden olanlarla görüşmüştüm. Ben DEAŞ yöneticisi değilim. PYD mensupları bana bu iftirayı attılar. Benden 400 bin dolar para kopartmak istiyorlar.

Biz Sünniler olarak Irak'ta Şii örgütler tarafından baskı altındayız. Bizi boş yere hapse atmak istiyorlar. Bu sebeple Türkiye'ye kaçtım. Sünniler Maliki yönetimi yüzünden zor durumda. Bu fotoğrafın Türkiye'den net görülebilmesini istiyorum. Maliki suikastıyla hiçbir alakam yoktur. Irak televizyonlarında hakkımda 'DEAŞ sorumlusu' haberleri DEAŞ'lılar tarafından bilinçli yapılmıştır. Türkiye'ye yaşamak ve yatırım yapmak için geldim" dedi.

Dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, Faraj'ın mevcut tutukluluk durumunun devamına karar verdi.  

Etiketler: eskişehir, Shafi Turgy Faraj

 

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