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DEAŞ’lı 4 teröristin cesedi daha evden çıkarıldı

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından teröristlerin cesetleri evden çıkarılıyor. İki teröristin cesedinin evden çıkarılması sırasında cadde üzerinde evi bulunan bir kişi mehter marşı açtı.

DEAŞlı 4 teröristin cesedi daha evden çıkarıldı

12 Temmuz 2017 15:28

Konya’da DEAŞ terör örgütünün hücre evlerine yönelik düzenlenen ve çıkan çatışmada 5 teröristin öldürüldüğü, 4 özel harekat polisinin hafif yaralandığı operasyonda, polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Ekipler evde ve teröristlerinin cesetleri üzerinde detaylı inceleme yapıyor. İncelemeleri tamamlanan iki teröristin cesedi de evden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Bu sırada teröristlerin evinin karşısında bulunan bir kişi ise evinin önüne küçük hoparlörler çıkararak mehter marşları açtı.Öldürülen diğer teröristlerin cesetleri üzerinde çalışmalar sürerken, polis ekiplerinin olay yerindeki önemleri de devam ediyor.

Mustafa Beşer - Uğur Sarı


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