DEAŞ'lı Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D, İdris B, Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi, geri kalan zanlılara ise adli kontrol kararı uygulandı. Zanlıların ifadelerinin alınması sırasında bir örgüt üyesi yaklaşık 7 ay önce Adana'da İncirlik Hava Üssüne ve Alevi derneklerine bombalı eylem yapmak için keşif yaptığı sırada yakalanan Rusya vatandaşı Renat Bakiev'in de vakfa gelerek derslere katıldığını Alparslan Kuytul'un sohbetlerini dinlediğini, ondan ders aldığını itiraf etti.

İncirlik Üssü ve Alevi derneklerine keşif yaparken yakalanmıştı

Bakıev'in Suriye'ye gidip DEAŞ'a katıldığı ve Adana'da eylem yapacağı istihbaratını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri uzun süre takip yapmış Bakıev'in İncirlik ve Alevi dernekleri etrafında bisikletle gezerek keşif yaptığını saptamış daha sonrada 1 Ağustos'ta şahsı Alevi derneği önünde yakalamıştı. Yapılan sorgulamada ise Renat Bakiev’in kiraladığı bisikletle birlikte 5 Ocak Meydanında bulunan Alevi derneğindeki vatandaşlara kanlı eylem yapmak için derneğin çevresinde keşif yaptığı belirlenmişti. Ayrıca Bakiev’in İncirlik Hava Üssü’ne drone ile birlikte ABD’ye ait bir uçağa bombalı eylem yaparak düşürmeyi, başaramadığı takdirdeyse üstte ABD’li askerlerin olduğu bir yeri patlatmayı planladığı tespit edilmişti. Bakıev'in Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı Telegram üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği de ortaya çıkmıştı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantısını kabul etti

Kentte bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'ndan sohbetlere katıldığı tespit edilen Bakiev'in, sorgusunda buradaki sohbetlere katıldığını kabul ederek, "Onlarda hilafeti savunuyor o yüzden burada olduğum sürece onların sohbetine katıldım. Alparslan Kuytul'un sohbetlerini dinledim" dediği öğrenildi.

"Kırmızı bültenle aranıyor"

Anadilinin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Türkçe'yi çok iyi derece de kullandığı öğrenilen Renat Bakiev'in terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve eylemlerini icra ettiği için Rusya tarafından interpol aracılığıyla kırmızı bültenle de arandığı ortaya çıktı. 10 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen Bakıev terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya