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DEAŞ'lı teröristler askeri servis güzergahındaki villada öldürüldü

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından Konya Valiliğinden açıklama yapıldı.

DEAŞlı teröristler askeri servis güzergahındaki villada öldürüldü

12 Temmuz 2017 09:02

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Meram ilçesi Dutlukır mevkisinde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahında bulunan ikamet ve iş yerlerine yönelik olarak önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında sürdürülen çalışmalarda; Meram ilçesi Dörttokka Caddesi No.4 adresindeki müstakil binayı kiralayan A.Y. isimli şahsın DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığı tespit edilmiştir. Kolluk kuvvetlerince hakkında yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahsın yakalanması amacıyla 12 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde belirtilen adrese bir operasyon düzenlenmiştir. Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştır.

Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada; 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi. 

H.İbrahim Parlak - İbrahim Yetkin - Mustafa Beşer
 

Etiketler: DEAŞ, Konya


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