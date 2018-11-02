DEAŞ'lı zanlı: 'Malzeme olsa kendimi patlatırdım'

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip ettiği DEAŞ terör örgütüne 26 Ekim günü şafak vakti operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin desteği ile düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Evlerinde çok sayıda cep telefonu ve cihat kitapları ele geçirilen zanlıların Suriye'ye eleman temin ettiği de öğrenildi. Emniyette 7 gün süren sorgulamanın ardından kadın zanlı savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, zanlılardan Ö.G.'nin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı saptandı. Ayrıca Ö.G.'nin Suriye'ye giderek burada DEAŞ adına savaştığı, tekrar Adana'ya geldiği, burada da örgüte elaman kazandırma, örgütün cezaevinden çıkan elemanlarını saklama ve tekrar Suriye'ye gönderme faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca zanlının "Malzeme olsa bu dava için kendimi hiç düşünmeden patlatırdım, canlı bomba olurdum" dediği de ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.G., E.T., M.T. ve H.Y. tutuklanırken, A.T. ve V.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya