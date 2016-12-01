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DEAŞ'lının yaş oyunu tutmadı

Samsun'da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve yaşının küçük olduğunu iddia eden Irak uyruklu gencin yaşı kemik testinde 22 çıktı. Adliyeye sevk edilen Iraklı şüpheli tutuklandı.


01 Aralık 2016 16:11

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgü ile bağlantısı olup silah eğitimi aldığı iddia edilen Iraklı Yusuf A.D.'nin Samsun'a geldiğini tespit etti. Sürekli adres değiştirdiği tespit edilen Yusuf A.D., TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde geçen pazartesi günü yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf A.D., 1999 doğumlu olduğunu söyledi. Yaşının 18'den küçük olduğunu ileri süren Yusuf A.D., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada heyete sokuldu ve yapılan kemik testinde yaşının 22 olduğu tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yusuf A.D., "terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yusuf A.D., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay
 

Etiketler: DEAŞ


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