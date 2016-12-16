Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddia edilen Iraklı Hisam Ş.A.'yı İlkadım ilçesinde, Suriyeli Allavi H.'yı ise Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların cep telefonlarına ve dijital envanterlere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hisam Ş.A. ile Allavi H. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Muammer Ay

