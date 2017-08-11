DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı genç tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Iraklı 21 yaşındaki M.M.J.J.'yi Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Garsonluk yaptığı öğrenilen M.M.J.J., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

DEAŞ'tan kaçıp 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen M.M.J.J., “Irak'tayken DEAŞ terör örgütü sigara içtiğim için beni bir ay hapse mahkum etti. Sigara satanları da ölüme mahkum ediyorlardı. Ben DEAŞ'tan zulüm gördüm ve kendileriyle bir bağlantım yok. Irak'tan hapisten kaçarak Türkiye'ye geldim. Sosyal medya hesabımda DEAŞ üyeleri beni tehdit etmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim DEAŞ'lı olduğu iddia edilen şahısla da bir ilgim yok. O kişi beni dolandırdı” dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M.J.J., “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

