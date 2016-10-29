Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Cerablus kentinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentte eğitim de durmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus’ta hayat normale dönüyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine komşu Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus’ta kentin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından 3 yıl sonra ilk kez bir okul eğitime başladı. Kentte bulunan 9 okul arasından seçilen ve Türk hükümetinin desteği ile onarımı yapılan Sadık Hendavi Okulu’nda 3 yıl aradan sonra ilk kez ders zili çaldı. Çatışma nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan ve yeniden okuluna kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Muhammed El Tayip isimli öğrenci, 3 yıldır okula gitmediklerini ifade ederek, “DEAŞ varken resmen yaşamıyorduk” dedi. Neşim El Salih terör örgütü DEAŞ’ın 3 yıl önce okulu kapattığını belirterek, “Türkler ve Özgür Suriye Ordusu bizi kurtardı. Şimdi çok iyiyiz” ifadesini kullandı. Muhammed El Faj da 3 senedir okula gitmediklerini, Özgür Suriye Ordusu’nun DEAŞ’ı kentten kovduğunu dile getirdi. Yasir Hilavi de “3 senedir ne hayat ne de okul. Çok şükür Özgür Suriye Ordusu geldi hayatımız normale döndü” dedi. Öğretmen Halid el Ali ise, “3 sene eğitim hayatımız durduktan sonra çok şükür şimdi yeniden başladık. öğrenciler okula gelip eğitime devam ediyorlar. Öğretmenler öğrencilerin 3 senedir unuttuğunu hatırlatmak içim çaba sarf ediyorlar. Bunun sebebi DEAŞ’ın 3 sene boyunca okulları yakıp yıkması okula gitmesini engellemesi. Bölgeyi DEAŞ’tan tamamen temizledikten sonra hayatı normale çevirmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun” dedi.

Cerablus, 2012 yılına önce rejim güçlerinden Suriye Özgür Ordusu’na ardından da 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne geçmişti. Cerablus, TSK’nın Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlendi.

