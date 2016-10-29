Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta Türkiye’nin onardığı okul 3 yıl sonra eğitime başladı

DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta Türkiye’nin onardığı okul 3 yıl sonra eğitime başladı

Suriye’de Cerablus kentinin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından 3 yıl sonra ilk kez Türkiye’nin desteği onarılan Sadık Hendavi Okulu’nda eğitime başlandı.

DEAŞtan temizlenen Cerablusta Türkiyenin onardığı okul 3 yıl sonra eğitime başladı

29 Ekim 2016 14:16
DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta Türkiye’nin onardığı okul eğitime başladı - Tıkla İzle

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Cerablus kentinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentte eğitim de durmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus’ta hayat normale dönüyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine komşu Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus’ta kentin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından 3 yıl sonra ilk kez bir okul eğitime başladı. Kentte bulunan 9 okul arasından seçilen ve Türk hükümetinin desteği ile onarımı yapılan Sadık Hendavi Okulu’nda 3 yıl aradan sonra ilk kez ders zili çaldı. Çatışma nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan ve yeniden okuluna kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.
Muhammed El Tayip isimli öğrenci, 3 yıldır okula gitmediklerini ifade ederek, “DEAŞ varken resmen yaşamıyorduk” dedi. Neşim El Salih terör örgütü DEAŞ’ın 3 yıl önce okulu kapattığını belirterek, “Türkler ve Özgür Suriye Ordusu bizi kurtardı. Şimdi çok iyiyiz” ifadesini kullandı. Muhammed El Faj da 3 senedir okula gitmediklerini, Özgür Suriye Ordusu’nun DEAŞ’ı kentten kovduğunu dile getirdi. Yasir Hilavi de “3 senedir ne hayat ne de okul. Çok şükür Özgür Suriye Ordusu geldi hayatımız normale döndü” dedi. Öğretmen Halid el Ali ise, “3 sene eğitim hayatımız durduktan sonra çok şükür şimdi yeniden başladık. öğrenciler okula gelip eğitime devam ediyorlar. Öğretmenler öğrencilerin 3 senedir unuttuğunu hatırlatmak içim çaba sarf ediyorlar. Bunun sebebi DEAŞ’ın 3 sene boyunca okulları yakıp yıkması okula gitmesini engellemesi. Bölgeyi DEAŞ’tan tamamen temizledikten sonra hayatı normale çevirmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun” dedi.

Cerablus, 2012 yılına önce rejim güçlerinden Suriye Özgür Ordusu’na ardından da 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne geçmişti. Cerablus, TSK’nın Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlendi.
 

Etiketler: cerablus, DEAŞ, Suriye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!