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DEAŞ'tan yargılanan 3 Iraklı kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili yargılanan 3 Iraklı kardeş 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, babaları ise beraat etti.

DEAŞtan yargılanan 3 Iraklı kardeşe 6 yıl 3er ay hapis

02 Kasım 2017 21:17

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı oldukları iddia edilen Iraklı Kareem Ghabın Farhan (62) ve çocukları Usame Kareem Ghanbın (29), Ahmed Kareem Ghabın (31) ve Hamza Kareem Ghabın'i (20) Samsun İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 2 ayrı eve yaptığı operasyonda gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan baba ve 3 oğlu 11 Eylül 2016 tarihinde tutuklandı.

Kareem Ghabın Farhan ve Usame Kareem Ghanbın 07 Ocak 2017 tarihinde, Ahmed Kareem Ghabın ile Hamza Kareem Ghabın ise 25 Mayıs 2017 tarihinde cezaevinden tahliye oldu. Tutuksuz olan baba ve 3 oğlunun Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yargılanmaları sona erdi. Iraklı aile duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti baba Kareem Ghabın Farhan'ın beraatine karar verirken, oğulları Usame Kareem Ghanbın, Ahmed Kareem Ghabın ve Hamza Kareem Ghabın'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. 

Muhammer Ay

Muhammer Ay
SAMSUN (İHA) -  Muhammer Ay
SAMSUN (İHA) - 
 

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