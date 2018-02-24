Dede mesleğinin son temsilcisi

Dedesi ve babasından kendisine miras kalan mesleğini 60 yıldır devam ettiren Giresunlu demir ustası Çolak, gelişen teknolojiye karşı direniyor. Kömür ile oluşturduğu kora bıraktığı demiri çekiçle döven usta, şekil verdiği demire su vuruyor. Bu işlemin ardından körsele taşında keskin hale getirdiği tarım aletlerini satarak geçimini sağlıyor. Çolak “Bu yaşa kadar atölyemde demire şekil verdim. Bu işi severek yapıyorum. Benim için yorucu bir meslek değil. 70 yaşındayım ama dinç bir şekilde çalışmamı gerçekleştiriyorum. Bu zamana kadar da farklı bölgelerden müşterim oldu. İstanbul’dan arayan müşterilerim var. Fındık sezonu öncesinde kazma, balta, tırpan ısmarlıyorlar. Çevre il ve ilçelerden bahçelerinde ya da farklı işlerinde kullanacakları tarımsal aletleri yaptırmak için çok sayıda insan yanıma geliyor. Onlar benden neler isterse yapıyorum. Mesela balta, girebi, orak, kazma, tırpan gibi aletleri üretiyor ve satıyorum" dedi.

"Bu mesleğin son ustalarıyız"

Çolak, bu meslek için yeni ustaların yetişmediğini vurgulayarak, "Bu iş zamanında çok değerliydi. Çok fazla sayıda bu işi yapabilen kişileri bulabilmek mümkündü. Tabiki zamanla teknoloji gelişti. İnsanların uğraş alanları farklılaştı. Bununla birlikte daha fazla demir ustası yetişmiyor. Bakıldığında ben hem dedemle hem de babamla birlikte çalıştım. Onlardan öğrendiğim mesleği de devam ettirdim. Bu mesleğin son ustalarıyız diyebilirim. Tarım aletinin tamirini yaptıran Talat Ünal, ise günümüzde demir ustasının azaldığını belirterek, "Tarım için kullandığımız el aletlerini buraya getiriyoruz. Mustafa Çolak, ustamız dışında da burada demirci ustamız yok. En son ustalardan biri de burada. O da gittiği zaman demir ustası kalmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bekir Öztürk

