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Dedektör köpek 8 kilo uyuşturucu maddesi yakalattı

Batman'da polisin durdurduğu araçta 'Sarıkız' isimli dedektör köpeği ile yapılan aramada 8 kilo 100 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Dedektör köpek 8 kilo uyuşturucu maddesi yakalattı

25 Ağustos 2017 14:35

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Batman-Diyarbakır karayolunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Polisin yaptığı arama sonuçsuz kalınca devreye 'Sarıkız' isimli dedektör köpeği girdi. Köpekle yapılan aramada aracın gizli bölmesine zulalanmış 8 kilo 100 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: köpek, uyuşturucu


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