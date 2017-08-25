Dedektör köpek 8 kilo uyuşturucu maddesi yakalattı

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Batman-Diyarbakır karayolunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Polisin yaptığı arama sonuçsuz kalınca devreye 'Sarıkız' isimli dedektör köpeği girdi. Köpekle yapılan aramada aracın gizli bölmesine zulalanmış 8 kilo 100 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Mehmet Şükrü Yıldırım

