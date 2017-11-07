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Dedenin torununa hediye ettiği kuzu sürü sahibi yaptı

Sivas'ta merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan 52 yaşındaki Yılmaz Karataş babasının, oğluna hediye ettiği kuzunun zaman içerisinde büyüyüp yavrulamasıyla kısa süre içerisinde sürü sahibi oldu.

Dedenin torununa hediye ettiği kuzu sürü sahibi yaptı

07 Kasım 2017 10:19

Sivas merkeze 57 kilometre uzaklıkta bulunan Yakuoğlan köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Karataş'ın oğullarından Seçkin'e 5 yıl önce dedesi kuzu hediye etti. Baba Karataş ve oğlu kuzuyu besleyip büyüttü. Zaman içerisinde tek küçükbaş hayvanı olan Karataş'ın kuzuları çoğalarak 80 adete ulaştı. Geçimini hayvancılıkla sağlamaya başlayan Karataş, sabahın ilk ışıklarıyla ağıllarından çıkardığı kuzu ve koyunlarıyla yakından ilgileniyor.

Oğlunun, dedesinden istediği kuzuyla bu işe başladıklarını ifade eden Yılmaz Karataş, "Oğlum, dedesine 'kuzuyu bana versene' diyor. Dedesi de hediye ediyor. Ondan sonra kuzu büyüdü, doğum yaptı. Onun yavruları kuzuladı. İkiz kuzuladı. Kısa süre içerisinde 80 tane koyunum oldu" dedi.

Yazın sabah erken saatlerde ağıllarından koyunları çıkardığını aktaran Karataş, "İhtiyacım olduğu zaman koyunları satıyorum. Erkek kuzuları satıyoruz. İhtiyacımız olmazsa değiştirip dişi kuzu alıyoruz. Böylelikle çoğaltıyoruz" diye konuştu. 

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz

 

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