Dedesi doğumunda hediye etti, 47 yıl sonra antika olduğunu öğrendi

3 çocuk babası Enver Emir 47 yıl önce merkeze bağlı Koçkale köyünde dünyaya geldi. Geleneklerden dolayı Emir’in dedesi Ahmet Emir torununa 2 adet köstekli saat hediye etti. Enver Emir, dedesinin hediyesi olan 2 saati 47 yıl boyunca yanından hiç ayırmadı. Paraya ihtiyacı olan Emir yanından hiç ayırmadığı saatlerini internet satış sitelerinden satmaya karar verdi. İnternette saatleri 750 TL'ye satışa çıkaran Emir'le, tanımadığı insanlar dalga geçip hakaret etti ancak başta ne olduğunu anlamadı. Daha sonra bir kişi her bir saate yazılan fiyatın 5 katı fiyat verince Emir yaptığı araştırmada saatlerin antika değeri taşıdığını ve 100 bin TL’den 400 bin TL’ye kadar satıldığını öğrendi.

5 katı fiyat verilince gerçek değerini öğrendi

47 yıl önce dünyaya geldiğini belirten Enver Emir, “Bizim geleneklerimize göre doğan bebeklere hediye verilir. Dedemde bana 2 tane saat hediye etmiş. Bebekliğimden bugüne kadar bu 2 saati hiç yanımdan ayırmadım ve gözüm gibi baktım. Para ihtiyacım olduğu için bu iki saati satmak için internetten satış sitelerine fotoğrafını atarak, tanesine 750 TL’den satılık yazdım. Fotoğraflara gelen yorumlarda dalga geçen, hakaret eden oldu. Bir kişi fotoğrafa, ‘Yazdığın fiyatın 5 katını veriyorum’ şeklinde yorum atarak her iki saate talip oldu. Adresimi alıp ertesi gün söylediği parayla yanıma geldi. Bana, ‘Al parayı ver saatleri’ dedi. Bende biraz düşündüm ve bunda bir iş var dedim. Bu saatler acaba çok mu para ediyor diye kendi kendime konuştum. Saatleri satmaktan vazgeçtim” dedi.

"47 yıldır antika saatlerle geziyormuşum haberim yok"

Saatleri 750 TL’den satmaktan vazgeçtikten sonra internetten araştırma yaptığını aktaran Emir, “Bende olan saatlerin 150, 200 yıllık bir tarihi olduğunu ve antikaya girdiğini gördüm. Bunu tesadüfen öğrendim. 47 yıldır yanımda taşıdığım saatlerin antika olduğunu bilmiyordum. Bu sayede saatlerimin antika olduğunu öğrendim. İnternette bende olan saatlerin fiyatları 150, 200, 300,400 bin TL fiyatlar yazıyordu. Bende maddi durumum iyi olmadığından saatlerimi tekrar internet satış sitelerine fotoğrafını attım. Satarsam bu parayla bir ev alırım. Meğerse ben 47 yıldır antika saatlerle geziyormuşum bundan haberim yok. Şimdi antikalarımı 100 bin TL’ye satışa çıkardım” ifadelerini kullandı.

Yunus Özhanlı

