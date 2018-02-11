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Dedesinin gazi madalyasıyla Kore’ye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Kış Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi artistik patinajda temsil edecek olan Alper Uçar ve Alisa Agafonova’yla bir araya geldi. Bak’la sohbet eden milli sporcu Uçar, Kore gazisi olan dedesinin madalyasını yanında getirdiğini belirtti.

Dedesinin gazi madalyasıyla Koreye

11 Şubat 2018 15:13

Güney Kore’de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla başlarken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcularla bu kez antrenman alanında buluştu. Bakan Bak, ülkemizi olimpiyatlarda çift, artistik patinaj branşında temsil edecek olan Alper Uçar ve Alisa Agafonova’yı Gangneung Ice Arena’da antrenmanları sonrası ziyaret etti. Sporcularla yakından ilgilenerek moral veren Bakan Osman Aşkın Bak, millilerin heyecanını paylaştı. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten ikili, "Her sporcunun hayali olan Olimpiyat Oyunlarına Sochi 2014’ün ardından ikinci kez katılıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemize başarılı sonuçlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak’la sohbet eden milli sporcu Alper Uçar ise Kore gazisi olan dedesinin madalyasını yanında getirdiğini belirterek, "Burada ülkemi temsil ediyor olmanın anlamı benim için çok kıymetli. Madalyayı gören Korelilerin ilgisi çok büyük" diye belirtti.

 

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