DeFacto, 2016 yılı finansal rakamları ve 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Şirket, 2016 yılında toplam 241 milyon TL yatırım yapan şirket, mağaza sayısının 400'ün üzerine çıkarıldığı ve yıl boyunca istihdamda artış sağlayan şirketin çalışan sayısının 10 bin 520'ye ulaştığı belirtildi. Yurt dışında yeni pazarlara açılmaya ve var olduğu pazarlarda derinleşmeye devam edeceğini belirten DeFacto, 2017 yılında 10'dan fazla yeni ülkeye daha girmeyi, böylece hizmet verdiği ülke sayısını 30'a çıkarmayı planlıyor. Yıl boyunca toplam 137 milyon TL yatırım planlayan şirket, 100'ün üzerinde mağaza açmayı hedeflerken, toplam mağaza sayısını da 500'ün üzerine çıkarmayı amaçladığı, ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da yurt dışında büyüme stratejisini öncelikli olarak MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgeleri üzerinde kurguladığı açıklandı.

Toplam 17 ülkede hizmet verdiklerini, 10 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen DeFacto CEO'su İhsan Ateş, 2016'da büyüme ivmesini korumayı başardıklarının ve yılı yüzde 24 büyüme ile kapattıklarının altını çizerek, "2017 yılında yurt içindeki zorluklara, yatırımlara devam ederek ve yurt dışında büyüyerek aşmayı planlıyoruz. Karlılığımızı artırmak odağımızdaki noktalardan biri olacak. 2017 yılında yapacağımız 137 milyon TL'lik yatırımın 50 milyon TL'sini yurt dışına ayırmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar yurt dışında 10'dan fazla yeni pazara giriş yapmayı, 70'ten fazla yeni mağaza açmayı ve böylece DeFacto ürünleriyle toplam 2 milyarlık bir nüfusa ulaşmayı planlıyoruz. Geçen yıl yurt dışında 40 yeni mağaza açtık ve yurt dışındaki mağaza sayımızı ikiye katladık. Bu sayede farklı ülkelerde de istihdam oluşturarak hem bireysel olarak çalışanlarımıza hem de genel anlamda ülke ekonomilerine katma değer oluşturuyoruz" diye konuştu.

DeFacto CEO'su İhsan Ateş, yurtdışı gelirlerinin gelecek yıl genel ciro içerisinde yüzde 24 paya sahip olacağını kaydederek, "Bu oranı orta vadede yüzde 50'ye çıkaracağız. Şu anda 10 bin 520 kişiye iş imkânı sağlıyoruz. Bunun bin 725'i yurtdışında görev alıyor. 2017 yılında da yurt içi ve yurt dışı dâhil toplam bin kişiye daha istihdam yaratarak, sektöre olduğu kadar ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl Kazakistan'daki dağıtım merkezimizin kapasitesini artıracağız. Kazakistan dışında Fas, Güney Irak, Mısır ve Rusya'da açılacak 4 yeni dağıtım merkezini de 2017 yatırım planımıza aldık" dedi.

"E-ticaret'le de dünyaya açılıyoruz"

Perakendeciliğin dinamiklerini değiştiren e-ticareti de stratejik öncelikleri arasına aldıklarını belirten Ateş, "E-Ticareti önemli yatırım alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Türkiye dışında hizmet verdiğimiz ülkelerde de kendi e-ticaret sitemiz üzerinden satışları başlatmayı, omnichannel uygulamalarını genişletmeyi ve Amazon, e-bay gibi global sitelerle de satış ağımızı büyütmeyi planlıyoruz. 2016 yılında 25 milyondan fazla ziyaretçi alan 2,3 milyon adet ürün satışı gerçekleştirilen e-ticaret sitemizde 2017 yılında da yaklaşık 3 milyon ürün satışını ve 31 milyondan fazla ziyaretçiyi hedefliyoruz. 2025 yılına geldiğimizde 100 ülkede online satış yapacak şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle mağazalarımızın olmadığı ülkelerde, Türkiye'den online satış yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk adımlarımızı attık ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da kargo anlaşmalarını imzaladık. 2016'da ABD'de 46 eyalete ürün gönderdiğimiz Amazon'daki satışlarımızın yanı sıra bu yıl Lamoda ile de Rusya'da online satışlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

2016 yılının DeFacto için hedeflere ulaşmada çok kritik projeleri hayat geçirdikleri, son derece verimli bir yıl olduğunu dile getiren İhsan Ateş, "Yeni konsept mağaza yatırımlarımızın yanı sıra Çerkezköy'de hizmet veren tam otomatik akıllı depomuzun ikinci fazını da faaliyete soktuk ve kapasiteyi 3 katına çıkardık. İnorganik büyüme planları çerçevesinde satın aldığımız C&A mağazalarını devraldık ve DeFacto markasıyla yeniden açtık. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitimlerini desteklemek amacıyla DeFacto Academy'yi kurduk. Uçtan uca dijitalleşme hedeflerimiz kapsamında DeFacto Teknoloji bünyesinde 100 mühendisle çalışarak, kendi ERP yazılımımızı hayata geçirdik. Her yaş grubuna uygun 4D t-shirtler ve LED ayakkabılarla müşterilerimizi şaşırtmaya devam ettik. 11 yıl sonra ilk jean koleksiyonumuz ile pazara iddialı bir giriş yaptık ve 'Arkasında Amerika yok DeFacto var' dedik. One-stop-shop kavramını sahiplenmeye devam ettik, ürün gruplarımızın yanı sıra, mağazalarımızda su ve şeker de satmaya başladık" dedi.

"2017'de her konuda daha hızlı koşacağız"

2017 yılında da yeni dönem hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini söyleyen Ateş sözlerini şöyle tamamladı: "2016'da ciromuzun yüzde 16'sını yurt dışından yaparken, 2017'de bunu yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl ses getirecek isimlerle işbirliklerimiz sürecek. Ayrıca gençleri mutlu edecek sürpriz bir koleksiyon üzerinde çalışıyoruz. Yoğun talep üzerine bebek koleksiyonu da sunmaya hazırlanıyoruz. Şirket içinde mutluluk müdürümüz ile başlattığımız çalışmaları, artık mutluluk elçileri grubumuz ile topluma ulaştıracak yeni bir proje hazırlığındayız. 2017 bizim için hız yılı olacak ve her konuda daha hızlı koşacağız".