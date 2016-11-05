DeFacto, 2016 yılının 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, 9 ayda yüzde 25 büyüme sağladı. DeFacto, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artırarak 1,5 milyar TL’ye çıkarttı. 9 ayda 170 milyon TL’den fazla yatırım gerçekleştirdi ve 63 yeni mağazayı hizmete açtı. Toplam mağaza sayısını 381’e çıkaran ve 3 çeyrek boyunca istikrarlı büyümesini sürdüren şirket, 2016 yılını 24 büyüme ile kapatmayı ve yatırım miktarını 206 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren DeFacto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Ateş, sektörün üzerinde bir büyüme sağladıklarının altını çizerek yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Ateş; “Yurt içindeki organik ve inorganik büyümeye, yurt dışında da yeni pazarlara girerek ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. İlk 9 ayda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 25 ile sektör ortalamasının üstünde bir büyüme gerçekleştirdik ve istihdamda yüzde 17 artış sağladık” dedi.

Yılsonu hedeflerini açıklayan İhsan Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Sektörün 2016 yılını ortalama yüzde 4 büyümeyle kapatacağını öngörüyoruz. Biz de DeFacto olarak, 2016 sonunda 24 büyüme elde etmeyi, şu anda 381 olan mağaza sayımızı yıl sonuna kadar 400’ün üzerine, yurt dışı mağaza sayımızı da 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz”.