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DeFacto 'Finansın Geleceği Zirvesi'ne ikinci kez davet edildi

DeFacto, “finansal dönüşümden global dönüşüme” uzanan yolculuğundaki başarılı uygulamalarıyla Finansın Geleceği Zirvesi'ne ikinci kez davet edildi. Dünyanın önde gelen şirketlerinin finans liderlerini buluşturan zirveye, Türkiye'den DeFacto'nun CFO'su Önder Şenol katıldı.

DeFacto Finansın Geleceği Zirvesine ikinci kez davet edildi

17 Şubat 2017 14:45

Her yıl Londra'da düzenlenen ve global markaların finans liderlerinin bir araya gelerek finans alanındaki akımlara yön verdikleri 'Finansın Geleceği Zirvesi', 14-16 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşti. DeFacto, zirveye ikinci kez davet edildi. Nokia, Nestlé, Philips, Primark ve Pfizer gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin de yer aldığı oturumlara katılan DeFacto CFO'su Önder Şenol, DeFacto'nun finansal dönüşümden global dönüşümüne uzanan yolculuğunu paylaştı.

Önder Şenol zirvede moderatör ve ana konuşmacı olarak yer aldı

Global ekonomiye yön veren şirketlerin finans tepe yöneticilerinin bir araya gelerek, dikkat çeken ve yaratıcı uygulamalarını paylaştığı zirvede, Önder Şenol iki ayrı oturumda DeFacto'nun dönüşüm hikayesini anlattı. İlk olarak, 14 Şubat 2017 Salı günü, Avrupa'nın önde gelen firmalarından 12 finans liderinin katıldığı kapalı oturumda DeFacto'nun finansal dönüşümden global dönüşüme uzanan yolculuğunu, hayata geçirdikleri projeleri anlatan Önder Şenol, 16 Şubat 2017 Perşembe günü ise dönüşüm yolculuğundaki kritik başarı faktörlerinin tartışıldığı oturumda, Global Dönüşüm Kıdemli Müdürü Yeliz Büyükaktaş ile birlikte moderatörlük yaptı.

"DeFacto kabuk değiştiriyor"

İki yıldır üst üste davet edilerek dünya devi şirketler arasında ülkemizi temsil etme fırsatı yakaladıklarının altını çizen Önder Şenol, DeFacto'nun dönüşüm yolculuğundaki cesareti ve uygulamalarının büyük beğeni topladığını söyledi. Şenol, "Geçen sene Şubat ayında, ilk Türk şirketi olarak davet edildiğimizde finanstaki dönüşümümüzü aktarmış ve büyük ilgi görmüştük. O dönemde altını çizdiğimiz bir konu da Finanstaki dönüşümün gerekli ancak yeterli olmadığıydı. Bunun global bir dönüşümle tüm şirkete yaygınlaştırılması vizyonumuzu paylaşmıştık. Geçen bir sene içinde, finans dönüşümdeki başarımızdan aldığımız güç ve cesaret ile DeFacto'da biz bu hayalimizi hayata geçirmeye başladık. Dönüşümü Strateji, İnsan Kaynakları ve Ürün Yönetimi bölümlerine yaydık. Bu topyekün, global dönüşümün sürdürülebilir ve başarılı olması için kaçınılmaz olan kültür değişimini desteklemek çok kritikti. Bunu sağlamak için Aralık ayında tanıtımı yaptığımız DeFacto Academy'yi kurduk.Global moda markası olma yolculuğumuzda, bu kabuk değişiminin kattığı hız ve esneklik sayesinde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. DeFacto kabuk değiştiriyor" dedi. 

Etiketler: DeFacto, önder şenol


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