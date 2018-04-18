Dünyanın 24 ülkesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen giyim markası DeFacto halka arz için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını takiben şirketin, Mayıs ayında ek satış dahil toplamda yüzde 29,81 hissesinin halka arz edilmesi planlanıyor. DeFacto CEO’su İhsan Ateş, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyele güvendiklerini belirterek “Hedefimiz ülkemiz ile beraber büyümek” diye konuştu.

“2017’de karlılığımız yüzde 39 arttı”

Defacto 2017 yılını 22 ülkedeki 447 mağazasıyla 2 milyar 649 milyon TL ciroya ulaşarak kapattı. Şirketin hedefi önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl ortalama 105 yeni mağaza açmak. Son 7 yılda cirosunu 8 kat büyüten DeFacto, mağaza sayısını ise son 10 yılda 20’den 447’ye yükselterek 2017 yılında yaklaşık 265 milyon ziyaretçiyi mağazalarına çekmeyi başardı.

“Türkiye’nin markası DeFacto, bugün dünyanın 24 ülkesinde yarın dünyanın her yerinde olacak” sloganıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş şirketin 2017 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Bu dönemde 22 ülkede 447 mağaza sayısına ulaştıklarını söyleyen Ateş, “31 Aralık 2017 itibarıyla yüzde 54’ü kadın olan 11 binin üzerinde çalışanımızla dünyaya açıldık. 2017 yılında mağazalarımız ve e-ticaret sitemize 335 milyon ziyaretçi çekmeyi başardık. Toplam ciromuz bir önceki yıla göre yüzde 30 artırarak, 2 milyar 649 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde karlılığımız ise yüzde 39 arttı. Bu karlılık artışında, yurtdışı mağazacılık gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 82 artmış olmasının payı dikkate değerdir” dedi.

Geçtiğimiz yıl 7 yeni pazara girildi

2017 yılında 7 yeni pazara girdiklerini aktaran Ateş, “2017 yılı içinde 569 yeni istihdam sağladık. 100 milyon adetten fazla ürün sattık ve bunun yüzde 84’ünü Türkiye’den tedarik ettik” şeklinde konuştu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise okyanus ötesine; Malezya’ya mağaza açtıklarını belirtti.

“Son 7 yılda 8 kat büyüdük”

Şirketin 2018 hedeflerinden de bahseden Ateş, “Son 3 yılda 592,4 milyon TL yatırım yaptık. 10 yılda 20 mağazadan 2017 yıl sonu itibariyle 447 mağazaya çıktık. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl ortalama 105 yeni mağaza açmak. Planlarımıza göre bunların 70 tanesi yurt dışında olacak” şeklinde konuştu.

Mayıs ayında halka arz planlanıyor

Halka arz için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ve SPK onayını beklediklerini belirten Ateş, “Hedefimiz SPK onayını takiben Mayıs ayında halka arzı tamamlamak. Bu halka arz ile beraber kurumsallaşma sürecini devam ettirerek uluslararası piyasalardaki kredibilitemizi arttırmayı hedefliyoruz. İhraç edilen yeni paylar sonucundaki halka arz kaynaklarını ise yurtiçinde ve yurtdışında inorganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde ve borç kaldıraç oranının düşürülmesinde kullanmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Zaman; kendi dünya markalarımızı çıkarma zamanıdır”

Şirket’in halka açıklık oranının yüzde 25,93 olması bekleniyor. Ek satış kapsamında halka arz edilebilecek payların tamamının satılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 29,81’e çıkacak. Ortak satışının yanı sıra halka arzda şirkete sermaye artırımı yoluyla fon girişi de olacağını belirten Ateş, “Türkiye’de çok büyük bir tekstil üretim altyapısı var ve ‘made in Turkey’ tüm dünyada çok kıymetli. Dünyadaki birçok markayı marka yapan ülkeyiz. Gerçekten bizim üreticilerimiz atomu parçalamışlar, iki haftada üretim ve tasarım yapabilme potansiyeli var. Dünyadaki markaların birçok koleksiyonunu ve üretimini Türkiye’deki üreticiler yapıyor. Zaman kendi dünya markalarımızı çıkarma zamanıdır. İnsan kaynağımız istekli, dünyanın herhangi bir yerinde çalışmak ve başarılı olma konusunda meraklı, arzulu ve cesur. Şuan da girdiğimiz bütün ülkelere insan kaynağını büyük bir oranını ülkemizden gönderiyoruz. Yönetici kadromuz buradan gidiyor ve aynı zamanda bulunduğumuz pazarlara perakende knowhow’ını da götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile beraber büyümek istiyoruz"

Ateş, Türkiye ekonomisinin, geçtiğimiz yıl yüzde 7,4’lük büyüme oranıyla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu anımsatarak, “Ülkemizin potansiyeline ve dinamizmine inanıyoruz. DeFacto olarak yurt dışında büyüyerek Türkiye markasının gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz.” diye konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu

