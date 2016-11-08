Türkiye’nin lider hazır giyim ve moda markalarından DeFacto, global moda markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam ediyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre yurt içinde 307 yurt dışında 69 mağazası bulunan DeFacto, büyüme stratejisi kapsamında Karadeniz Bölgesi’nde mağaza sayısını artırarak daha fazla moda severe ulaşıyor. Ordu'daki en büyük mağazasını açan DeFacto, yılsonuna kadar 400 mağazaya ulaşma hedefi kapsamında bölgede yatırımlarını sürdürecek.

Açıklamaya göre, Ordu’da açtığı dördüncü mağaza ile birlikte Karadeniz Bölgesi’ndeki toplam mağaza sayısını 29’a çıkaran DeFacto, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. DeFacto, Şarkiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde açtığı 2 bin 185 metrekarelik mağazasında dünya trendlerine göre hazırlanan koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.