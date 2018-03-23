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DeFacto ve Aras Bulut İynemli, bir yıl daha beraber çalışacak

DeFacto ve Aras Bulut İynemli, bir yıl daha beraber çalışma kararı aldı. Yetenekli oyuncu İynemli, DeFacto’nun reklam yüzü olarak anlaşmasını uzatmasının hemen ardından 2018 İlkbahar-Yaz Pantolon Koleksiyonu kapsamında yeni sezonun ilk reklam filmi için kamera karşına geçti.

DeFacto ve Aras Bulut İynemli, bir yıl daha beraber çalışacak

23 Mart 2018 10:58

DeFacto ve son dönemin en beğenilen erkek oyuncuların başında gelen Aras Bulut İynemli, reklam yüzü anlaşmasını bir yıl daha yeniledi. Yeni anlaşma çerçevesinde ilk reklam filmi DeFacto’nun hareket özgürlüğü sağlayan 2018 İlkbahar-Yaz Pantolon Koleksiyonu için çekildi. Filmde jogger ve palazzolarin modeller tercih edildi. 

Yeni reklam filminde İynemli, tarzı ve genç kızları kendine hayran bırakacak sempatik hareketleri ile dikkat çekti. 19 Mart tarihinden itibaren televizyon kanallarında yayınlanan reklam filmi izleyenlerden büyük beğeni toplarken, aynı zamanda dijital mecralar ve yazılı basın da yer alıyor. Her gün, günün her anında 'Relaks ol' sloganıyla hazırlanan reklam filminin çekimleri, İynemli ve 10 oyuncu ile birlikte gerçekleşti. Yönetmen Ali Demirel’in gözünden mental ve fiziksel rahatlığın ön plana çıktığı reklam filmi, Publicis İstanbul tarafından hayata geçirildi.  

 

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