DeFacto, yurt dışı faaliyetlerini genişletti

Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yer alan DeFacto, sınır ötesi mağazalarına yenilerini ekleyerek yurtdışındaki büyümesine devam ediyor. Ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefiyle Asya pazarına yelken açan DeFacto’nun Malezya ve Pakistan’daki ilk mağazaları hizmete açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre DeFacto, Pakistan’nın Lahor kentinde bulunan Amanah Mall’daki yeni mağazasında müşterilerine hizmet verecek. Malezya’da açılan yeni mağazası ile Uzak Doğu pazarına ilk defa giren DeFacto, ülkenin önemli şehirlerinden Johore’daki Paradigm Mall’da faaliyet gösterecek. DeFacto, iki yeni mağazasında da kadın, erkek ve çocuk giyiminden, aksesuar, aktif spor ve iç giyime kadar her tarza ve yaş grubuna uygun geniş ürün yelpazesine sahip koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.

“Global marka olmak için tüm yetkinliklere sahibiz”

Demografik yapıları ve ekonomik potansiyelleri nedeniyle Uzak Doğu ve Orta Asya ülkelerinde var olmanın öneminin her geçen gün artığını belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Globalleşme artık büyümenin doğal bir parçası. Sahip olduğumuz iş modeli sayesinde uluslararası alanda başarılı olmak için gereken yetkinliklere sahip olduğumuza inanıyoruz. Özellikle dünya moda trendlerine uygun olarak tasarlanan yenilikçi ürünlerimizle kararlı bir şekilde küresel marka olma yolunda ilerliyoruz. DeFacto olarak Pakistan ve Malezya’daki ilk mağazamızı açtık ve yurtdışında hizmet sunduğumuz ülkeler arasına iki yeni ülke daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu pazarlardaki yatırımlarımıza hızla devam etmeyi planlıyoruz. Pakistan ve Malezya'daki mağazalarımız Uzak Doğu ve Orta Asya pazarıyla ilgili büyüme hedeflerimiz konusunda bize önemli avantajlar sağlayacaktır” dedi.