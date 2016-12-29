Sivas'ın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten DeFacto CEO'su İhsan Ateş, 15 milyon TL yatırım yaparak, DeFacto'nun üretim şirketi Ozon Tekstil'in 2005'te kurduğu Sivas fabrikasının kapasitesini de artıracaklarını söyledi.

Türkiye'nin hazır giyim ve moda markalarından DeFacto, Sivas'taki ikinci mağazasını hizmete açtığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Sivas'daki 1.300 metrekarelik mağazasında dünya modasına uygun tasarımlarla hazırlanan kadın, erkek ve çocuk koleksiyonları ve aksesuarlarını müşterilerinin beğenisine sunacak.

DeFacto'nun üretim şirketi Ozon Tekstil'in Sivas'a yaptığı ikinci fabrika yatırımıyla şehrin ekonomisine katkı sağlamaya devam etiklerini söyleyen DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "Büyüme stratejimiz kapsamında yurt içinde ve yurt dışında mağazalaşmaya ve üretim kapasitelerimizi artırmaya devam ediyoruz. Toplam 580 kişiye istihdam oluşturduğumuz ve şehir eko sistemine katkı sağladığımız Sivas fabrikamızın kapasitesini artırmak için yaklaşık 15 milyon TL değerinde yeni yatırım yapıyoruz. Türkiye ekonomisi için de önemli bir yere sahip Sivas'ın gelişmesine katkı sağlayacak yatırımlarla halkımıza ve şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.