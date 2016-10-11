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DeFacto'nun yeni reklam yüzü İrem Derici oldu

Popüler müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici, DeFacto denim koleksiyonu için kamera karşısına geçecek.

DeFactonun yeni reklam yüzü İrem Derici oldu

11 Ekim 2016 12:56

Türkiye'de hazırgiyim ve moda sektörünün önemli markalarından DeFacto, popüler müziğin güçlü seslerinden İrem Derici ile anlaştı. DeFacto'nun Sonbahar-Kış sezonu koleksiyonu reklamları için kamera karşısına geçecek olan İrem Derici, ilk kez bir reklam filminde oynayacağı açıklandı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekimlerine başlanan reklamlarının Ekim ayının üçüncü haftası ekranlara gelmesi planlandığı belirtildi.
DeFacto'nun denim pazarına iddialı bir giriş yaptığını söyleyen DeFacto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Ateş, şıklık ve moda çizgisinden ödün vermeden hazırladıkları yeni ürün grupları arasına son olarak denim koleksiyonunu eklediklerini belirtti. Ateş; "Klasik parçalardan en trendy tasarımlara kadar uzanan modellerle farklı zevklere uygun seçenekler sunduğumuz koleksiyonumuzu tanıtırken, her yaş grubunun severek izlediği, sempati ve hayranlık duyduğu bir sanatçı olan İrem Derici ile anlatalım istedik. DeFacto'nun denim koleksiyonunun kış sezonu boyunca reklam yüzü olacak sevgili İrem’le hazırlayacağımız reklam filminde yine samimi ve cesur bir senaryo ile ekranlarda olacağız" dedi.
İlk kez bir reklam filmi için kamera karşısına geçtiği için heyecanlı olduğunu söyleyen İrem Derici ise "Günlük giyimde severek tercih ettiğim bir marka olan DeFacto'nun denim koleksiyonu için kamera karşısına geçtiğim için ayrıca çok mutluyum. Biz çekimlerde çok eğlendik, çok keyifli bir iş çıkardık. Bu heyecanımızı reklam filmiyle da ekranlara yansıtacağız" ifadelerini kullandı. 


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