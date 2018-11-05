DeFacto'nun yerli yazılımlarına üç ödül

Hazır giyim ve moda sektörünün önde gelen markalarından DeFacto yerli çok kanallı perakendecilik uygulaması ROAR ile 2018 Perakende Teknoloji Ödülleri'nde üç ödüle birden layık görüldü. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ana yazılımlarını AR-GE şirketi DeFacto Teknoloji bünyesinde geliştiren şirketin dijital dönüşüm yolculuğunun temelini oluşturan çok kanallı perakendecilik uygulaması ROAR (Hızlı Çok Kanallı Perakende Uygulaması), IDC Perakende Zirvesi kapsamında düzenlenen 2018 Perakende Teknoloji Ödülleri'nde üç farklı ödüle değer görüldü.

Üç farklı kategoride ödül kazandı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen IDC Perakende Teknoloji Ödülleri için, 20 kurumdan 25 farklı proje yarıştı. CIO ve akademisyenlerden oluşan geniş jüri ekibinin oylarıyla belirlenen yarışmada DeFacto'un ROAR uygulaması, 2018 Perakende Teknoloji Ödülleri kapsamında Çoklu Kanal Çözümleri, Oyunu Değiştiren ve Müşteri Deneyimi kategorilerinde üç farklı ödül almaya hak kazandı.

“Yerli yazılımla cari açığın azaltılmasına destek oluyoruz”

DeFacto Teknoloji bünyesinde geliştirilen yerli yazılımlarla cari açığı azaltılmasına destek olduklarını vurgulayan DeFacto Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer, “Sektördeki pek çok firma yurtdışı kaynaklı ERP yazılımlarını kullanıyor. Rekabette esneklik ve hız sağlaması, maliyet avantajı oluşturması ve teknoloji alanında Türk mühendislerine istihdam oluşturması için kendi geliştirdiğimiz ERP uygulamasını kullanmaya başladık. Ayrıca e-ticaret online satış platformumuzun ve online-offline satış kanallarımızın tek bir kanal gibi yönetilmesini sağlayan çok kanallı perakendecilik uygulamamız olan ROAR'ı da DeFacto Teknoloji'de geliştirdik. Böylece kullandığımız yabancı kaynaklı çok kanallı perakendecilik yazılımından haziran ayında vazgeçerek yerli çok kanallı perakendecilik uygulamamız ROAR'ı devreye aldık. Bu sayede hem dövizde dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde yurtdışına döviz ile ödeme yapmamış olduk, hem de entegrasyonlarımızı 14 kat hızlandırdık. Bu da yabancı yazılımlara muhtaç olmadığımızı gösteriyor. Yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. IDC Perakende Teknoloji Ödülleri'nde üç ödüle değer görülmemiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gelecekte yerli yazılımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.