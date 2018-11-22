Defalarca bıçaklanan şahıs boş arazide ölüme terk edildi

Olay, Yenikent Mahallesi 2407 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen bir vatandaş, sokak üzerinde bulunan bir araziden gelen yardım çığlıklarını duydu. Araziye giden vatandaş, bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olayı gören vatandaş panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen bacaklarından defalarca bıçaklandığı belirlenen şahıs kurtarılamadı. Feci şekilde can veren şahısın 41 yaşındaki Murat Kepenek olduğu belirlendi. Kepenek'in cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi incelemesi için Gebze Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Murat Kepenek'in olay yerine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 34 SV 7096 plakalı bir otomobille getirildiği ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek boş araziye bırakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.