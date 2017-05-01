Defarges hakkında suç duyurusu

Fikir ve Düşünce Derneği Fikri Asım Genç Şubesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun öldürülmesi kalıyor” söyleminde bulunan Fransız Uluslarası Siyaset Bilim Uzmanı Philippe Moreau Defarges hakkında Genç Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin dernek tarafından yapılan açıklamada, “Genç Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletmiş olduğumuz suç duyusunda da belirttiğimiz gibi batıda artık psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entelektüel bir aydın kılığına bürünen vahşi kan sevici Defarges’in alçakça ve haince yaptığı açıklamalarından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Fikri- Asım Fikir ve Düşünce Derneği Hareketi olarak rahatsızlık duyduğumuzu belirtiyor bu konuda tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz” denildi.

Sinan Atan