Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da bir araya gelen 5 kişilik arkadaş grubu, define aramak için Kocaeli’ye gelerek burada 2 kişi ile buluştu. Sabah saatlerinde piknik yapan arkadaş grubu, havanın kararmasıyla harekete geçti. İstanbul’dan geldiği öğrenilen Rafet Polat (44), dinamiti hazırladığı sırada patlama meydana geldi. Rafet Polat olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulansıyla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Rafet Polat’ın kaynakçı olarak çalıştığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İsmail Kurt

KOCAELİ