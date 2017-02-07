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Define arayan 6 kişi yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Mikail köyünde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Define arayan 6 kişi yakalandı

07 Şubat 2017 16:25

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Mikail köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarının alınması üzerine köyde iş makinesi ile kaçak kazı yapan K.B., F.Y., N.A., T.Ş., A.Y ve H.K. isimli şahıslar suç aleti ile birlikte yakalandı.

Bölgede yapılan araştırma ve bölgede yapılan keşif esnasında daha önceden kazı yapılmış ve üzeri kapatılarak gizlenmiş giriş tespit edilmiş, yeraltında eski Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen kaya oyma altı odalı kilise bulunduğu öğrenilirken kazı olayında ele geçirilen kazma, kürek, balyoz gibi malzemeler ele geçirildiği Hacıbektaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. 

Coşkun Sağlamdin
 


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