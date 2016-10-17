Marmaris Çevrecileri Derneği tarihe saygı adına mezarların anıta dönüştürülerek turizme kazandırılması için Ticaret Odası ile ortaklaşa çalışma başlattı. Mezarların etrafında ateş yakıldığı görülürken, denizin dibinde yapılan araştırmada kemik kalıntıları bulundu. Mezarların defineciler tarafından talan edildiği tahmin ediliyor.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile Marmaris Çevrecileri Derneği(MÇD), 5 İngiliz askerin mezarının bulunduğu adaya anıt yaptırmak ve düzenlemek için harekete geçti. Donanmanın 1800’lü yıllarda Marmaris’te kaldığı süre içinde seferin görsel kayıtlarını resmetmesi için 23 yaşındaki mimar ve peyzaj ressamı John Elliott Wollford’u görevlendirdiği, çizilen 7 resmin Kanada’da olduğu öğrenildi. Bunun üzerine MTO’nun isteğiyle resimlerin kopyası Marmaris’e gönderildi. Anıt projesi kapsamında önceki Bedir Adası’ndan dalan MÇD dalgıçları mezar taşlarına yapışmış halde çenesi ve dişleri olan iskelet buldu. Yapılan ön çalışmalar neticesinde İngiliz askerlerin mezarlarının defineciler tarafından talan edildiği öne sürüldü.

Mezarlar turizme kazandırılacak

İngiliz donanmasına ait filo Aralık 1800’de, Mısır Seferi öncesinde Marmaris kıyılarına tatbikata geldi ve 3 ay kaldı. Tatbikat sırasında 5 asker hastalıktan öldü ve Marmaris Körfezi’ndeki Bedir Adasın’na gömüldü. MTO, ve MÇD adadaki mezarların düzenlenmesi ve İngiliz turistlerin ziyaret edebilmesi için proje hazırladı. Proje hayata geçirildiğinde mezarlar ve çevresi düzenlenecek, özellikle İngiliz turistlerin günlük tur tekneleriyle ziyaret etmesi sağlanacak.

İngiliz donanma kaptanı kızının ismini ’Marmaris’ koydu

Yine araştırmalar kapsamında Agenoria isimli geminin kaptanı William Barcham’ın eşi Judith’in, Marmaris kıyılarında kızını dünyaya getirdiği ve Marmorice adı verildiği ortaya çıktı. MTO’nun projesi kapsamında önceki gün dalgıçlar ön çalışma yaptı. Dalgıçlar, denizde kayalara yapışmış şekilde dişleri ve çenesi olan iskeletler buldu. 5 İngiliz asker mezarından sadece birinin taşının yerinde ve sağlam olması, definecilerin mezarları kazarak talan ettiği iddiasını gündeme getirdi. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, mezarların tahrip edilmiş olmasının üzüntü verici olduğunu kaydederek, Ticaret Odası ile birlikte başlattıkları proje çalışması sayesinde tarihe saygı adı altında adayı turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan 2008 yılında Marmaris’e gelen İngiliz savaş gemisinin askerleri adaya giderek mezarları ziyaret edip dua etmişlerdi.