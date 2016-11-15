ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram’ın araştırma ve çalışmaları sonucu bu yılın başlarında bulunan Kargapazarı Şehitliği, define avcılarının hedefi oldu. 350 subay ve erin naaşlarının bulunduğu şehitlikte kazı yaparak define arayan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Kargapazarı Şehitliği’nde define arayan şüphelilere öfke kusan Çetin Bayram, “Kargapazar Müfrezesi Şehitliği, Birinci Dünya Savaşı’nın Avrupa ve Doğu Cephesinde, Dünya üzerindeki belki de en orijinal haliyle korunmuş mezarlığı. Şehitliğin ortasında define avcıları tarafından büyük bir çukur kazınmış durumda. Bundan yaklaşık 1 ay önce Valimiz Seyfettin Azizoğlu’yla buraya geldiğimiz de bu çukur daha küçüktü. Valimiz alay komutanına talimat verdi. Şehitlerimizin kanında define arayanların derhal bulunması için talimat verdi. Burada şehit kanları arasında define aranıyor. Burası 1. Dünya Savaşında Rus ordusuna karşı savaşan Osmanlı ordusundan şehitlerimizin şehitliği. “ diye konuştu.