Diğer
Kategoriler

Define avcıları şehitliği talan etti

Erzurum’da 1916 yılında Rus işgaline karşı Kargapazarı dağlarında direnirken şehit düşen 350 subay ve erin naaşlarının bulunduğu şehitlik define avcılarının talanına uğradı. Jandarma ekipleri define arayan 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Define avcıları şehitliği talan etti

15 Kasım 2016 07:48

ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram’ın araştırma ve çalışmaları sonucu bu yılın başlarında bulunan Kargapazarı Şehitliği, define avcılarının hedefi oldu. 350 subay ve erin naaşlarının bulunduğu şehitlikte kazı yaparak define arayan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilecek.
Kargapazarı Şehitliği’nde define arayan şüphelilere öfke kusan Çetin Bayram, “Kargapazar Müfrezesi Şehitliği, Birinci Dünya Savaşı’nın Avrupa ve Doğu Cephesinde, Dünya üzerindeki belki de en orijinal haliyle korunmuş mezarlığı. Şehitliğin ortasında define avcıları tarafından büyük bir çukur kazınmış durumda. Bundan yaklaşık 1 ay önce Valimiz Seyfettin Azizoğlu’yla buraya geldiğimiz de bu çukur daha küçüktü. Valimiz alay komutanına talimat verdi. Şehitlerimizin kanında define arayanların derhal bulunması için talimat verdi. Burada şehit kanları arasında define aranıyor. Burası 1. Dünya Savaşında Rus ordusuna karşı savaşan Osmanlı ordusundan şehitlerimizin şehitliği. “ diye konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!