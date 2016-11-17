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Define avcılarına jandarma baskını

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından Hocalar ilçesi Çalca köyünde bulanan bir evde yapılan aramalarda 501 adet tarihi eser ele geçirildi.


17 Kasım 2016 17:01

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 501 parça tarihi eser ele geçirildiği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hocalar İlçesi Çalca Köyünde N.T isimli şahsa ait evde, yapılan aramada; 501 adet tarihi eser, 1 adet detektör ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edilmiştir. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: define avcıları


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