Define bulmak için 21 metre kazdılar yakalanınca rüşvet teklif ettiler

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, define bulmak için kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, merkeze bağlı Salkaya köyünde izinsiz kazı yapan şüpheliler tespit edilerek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri muhtar, 6 şüpheli gözaltına alındı.

21 metre kazı yapan şüphelilerden 1'er adet jeneratör, hilti, murç, kask, tornavida, priz, kova, hilti ucu, 15 metre elektrik kablosu, led lamba, elektrik bandı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü kendilerini yakalayan jandarma ekiplerine, izinsiz kazı yapmalarını görmezden gelmesi için rüşvet tekliği ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, aralarında rüşvet teklif ettiği iddia edilen köy muhtarı M.Y. ile birlikte 3 şüpheli ise izinsiz kazı ve rüşvet teklif etme suçundan adliyeye sevk edildi.

Kamil Cankılıç