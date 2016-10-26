Edinilen bilgiye göre, Gökçeovacık Mahallesi ormanlık alanda define aradığı iddia edilen Fatih C. (32), İsmail G. (40) ve Serhat Ö. (41), kayaları kırmak için patlayıcı hazırladı. Hazırladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu vücutlarının birçok yerinde yanıklar oluşan 3 arkadaş, kazı yapmak için gittikleri otomobil ile Fethiye Devlet Hastanesi'nde geldi.

Vücutlarında ikinci derece yanık oluşan Fatih C. ve Serhat Ö. ilk müdahalenin ardından İzmir'e, İsmial G. ise Antalya'ya sevk edildi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından patlamanın gerçekleştiği alanda bomba imha ekipleri ile başka patlayıcı olma ihtimaline karşı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Murat Yalçın

MUĞLA