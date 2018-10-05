Defineciler antik kentte dinamit patlatarak altın aradı

Defineciler antik kentte bulunan ağacı dinamitle parçaladı. Altın hayaliyle ağacı havaya uçuran define avcıları antik kente zarar verdi. Kyzikos antik kenti kazılarını 2006 yılından bu yana yürüten Doç. Dr. Nurettin Koçhan, “Bandırma Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin önemli bölümünü Kyzikos'tan çıkan eserler oluşturuyor” dedi.

Kyzikos'taki Hadrian Tapınağı'nın 8 bin metrekarelik bir alanı kapladığına, tapınağın uzunluğunun 116,23 metre olduğunu anlatan Koçhan, “Bu tapınaktan gün yüzüne çıkardığımız Korinth sütun başlığı 2 metre 49 santimetre yükseklikte. Dünyada bu yükseklikte başka sütun başlığı yok” dedi.

Kyzikos sınırları içinde bulunan amfiteatrın da önemine işaret eden Koçhan, “Bu amfiteatrın dış cephesi 155x180 metre ölçülerindedir. Kyzikos'un dışında benzeri sadece Bergama ve Adana'da bulunuyor. Kyzikos, o dönemde, bugünün İsviçre'si gibi paranın döndüğü yerdi. O dönemde Kyzikos'a gelen bir daha gitmiyordu. Kyzikos'ta suyundan içenin aşk acısından kurtulduğuna inanılan bir çeşmenin yanında çok büyük bir ağaç vardı. Bu ağaç, içinde altın bulunduğu sanılarak defineciler tarafından dinamitle patlatılarak yok edildi” dedi.

Yaşar Mehmet Akif Ertan

