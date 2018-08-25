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Defineciler manastırları talan ediyor

Uludağ’da bulunan onlarca manastır define avcıları tarafından talan ediliyor.

Defineciler manastırları talan ediyor

25 Ağustos 2018 12:02

Uludağ’ın farklı bölgelerinde bulunan ve her biri binlerce yıllık toprak altında kalmış manastırlar, define avcıları tarağından kazılıyor. Definecilerin yaptığı kazılar sonucunda duvar ve kemerleri gün yüzüne çıkan tarihi manastırların hala yıkılmadığı görülüyor. Uludağ’ın Bursa yüzüne bakan eteklerinde bulunan tarihi manastırlar, köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Definecilerin kazdığı çukurlar o kadar derin oluyor ki, hayvanlar çukurlara düşüp telef oluyor. Bölge halkı Uludağ’da bulunan tarihi manastırların defineciler tarafından değil de yetkililer tarafından kazılıp turizme kazandırılmasını istiyor.

Fidyekızık’ta bulunan manastır da defineciler tarafından kazılmış durumda. Definecilerin yaptığı metrelerce derinlikteki çukurlar ise dikkat çekiyor. Manastırın tarihi duvar ve kemerlerinin toprak altında kalmasına rağmen yıkılmadığı görülüyor.

Uludağ’da manastırların bulunduğu bölgelerde yıllarca çobanlık yapan Fidyekızık Koperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, “Uludağ’da bulunan manastırlar defineciler tarafından tahrip edilmekte. Yetkili kurumların bu manastırları gün yüzene çıkarması gerekiyor. Uludağ’da çok sayıda manastır olduğu söyleniyor. Ben bu manastırların 20 tanesinin yerini biliyorum. Çünkü ben bu bölgelerde yıllarca çobanlık yaptım. Çoğunu defineciler kazarak tahrip etti” dedi.

Burak Türker

 

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