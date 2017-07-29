Defineciler tarihi zannettikleri köprüyü talan etti

Köprünün Selçuklu döneminde değil yakın tarihte yapıldığını söyleyen Karahasan Köyü Muhtarı Saim Arslanboğa, definecilerin ara ara köprüde altın aradıklarını, köprünün birkaç yerinden büyük taşlar çıkarttıklarını ve köprüyü kullanılamaz hale getirdiklerini kaydetti. Yetkililere gerekli bilgileri verdiklerini aktaran Arslanboğa, köprünün tarihi bir köprü olduğunu zanneden definecilerin birçok defa yakalandığını fakat buraya gelip kazı yapmaktan vazgeçmediklerini söyledi.



Köprünün restorasyonu için yetkililerle görüştüklerini anlatan Arslanboğa, gerekli incelemelerin ve ihalelerin yapıldığını ancak herhangi bir restorasyon çalışmasının başlamadığını dile getirdi. Hasar gören köprünün karşısına geçişi sağlayacak bir köprünün yapıldığını dile getiren Muhtar Arslanboğa, "Köyümüzde bulunan köprümüz sürekli defineciler tarafından tahrip ediliyor. Biz birkaç defa burada kazı yapanları yakalayıp jandarma ekiplerine teslim ettik. Fakat bir türlü bunların önüne geçemedik. Bu köprüye yazık burada define arayacağız diye köprümüzü yıkıp kullanılamaz hale getirdiler ancak bir türlü bunlara engel olamadık. Şimdi devletin bize yapmış olduğu yeni köprüyü kullanıyoruz" dedi.



Tahrip olan köprünün yerine 9 menfezle kullanılmak üzere yeni köprünün yapıldığını aktaran Arslanboğa, "’Defineciler yüzünden köprümüzün kullanılamaz hale gelmesi buradan geçen traktörlerin 9 Sele Çayı'na kayma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı 9 menfezli yeni bir köprü yapıldı. Şuan yeni yapılan bu köprüyü kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"1 teneke altın olduğuna inanıyorlar"

Definecilerin köprüde 1 teneke altın olduğuna inandıklarını söyleyen köy sakini Celal Yılmaz,"Rivayetlere göre köprünün ayak uç kısımlarına gömülmüş 1 teneke altından söz ediliyor fakat ne kadar doğru bilmiyoruz. Tarihi köprülerin yapıldığında bu yapılar zaman içerisinde deforme olup kullanılamaz hale gelinirse diye bakım ve onarımında kullanılmak üzere köprü ayak uçlarına 1 teneke altının gömülü olduğuna inan defineciler bu sebeple bir çok tarihi yapıyı zarara uğratıp deforme ediyor. Ancak köyümüzdeki köprü tarihi değil yakın zamanda yapılmış bir köprü. Biz tarihimize sahip çıktıkça kötü amaçlı kişiler bu tür yapıları yıkıp yakıyorlar. Bir türlü bunların önüne geçilemiyor. Caydırıcı cezaların daha ağır olması gerekiyor. Devletimiz tarihi zenginliklerimizi koruma altına aldıkça şuursuz kendini bilmez kişiler bu tür yapılara zarar veriyor yazıktır günahtır artık bunların önüne geçilsin" ifadelerini kaydetti.



Köprünün onarımı için ihalelerin yapıldığı dile getiren Celal Yılmaz, yetkililerin köprüde inceleme yaptıklarını fakat restorasyon için herhangi bir çalışmanın başlamadığını dile getirdi.



Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Buğra İnal, Karahasan köyünde 9 Sele Çayı üzerine yapılmış köprünün tarihi bir köprü olmadığını belirtti. Yakın tarihte yapılmış bir köprünün olabileceğini aktaran İnal, "Deforme olan köprünün bakım ve onarım çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Buranın tarihini net belirlememiz için ise arkeologlarımızın araştırmaları sonucunda ortaya çıkacak" dedi.

Ertunç Öztürk