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Defineciler tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Defineciler tutuklandı

27 Şubat 2018 21:59

İznik'te polis, şehrin merkezinde kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü yaparak, şahısları gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyette 2 gün süren sorgunun ardından bugün saat 13.00'te mahkemeye sevk edildi. Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak'ta kaçak define kazısı yapan şüphelilerden Savaş T., Erdal A., Murat A. ve Sinan B. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Osman C. ve Ercüment Y. ise serbest kaldı. Ercüment Y.'nin daha sonra borç nedeniyle arandığı ortaya çıkınca, tutuklanarak açık cezaevine gönderildi. 

 

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