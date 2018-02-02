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Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

Oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 7’nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Törende ağlayarak kızının mezar taşına sarılan anne Hatice Foster'ı yakınları teselli etti.

Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

02 Şubat 2018 15:07

2011 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 7’nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının başında anıldı. Anma törenine anne Hatice Foster ile merhum oyuncunun yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma töreninde Defne Joy Foster'ın mezarı başında toplanan yakınları dua etti. Törende ayakta durmakta zorlanan anne Hatice Foster, ağlayarak kızının mezar taşına sarıldı. Uzun süre kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster'ı yakınları teselli etti. Hatice Foster, "Çok üzgünüm, Allah baş düşmanımın başına vermesin" diye konuştu. 

 

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