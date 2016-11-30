Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster’in Kadıköy’de 2 Şubat 2011’de ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kısım çelişki ve eksiklikler tespit etmesi üzerine soruşturmayı yeniden açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce hakkında takipsizlik kararı verilen Kerem Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine yazılan talep yazısında hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerden yazar Ahmet Altan’ın gözaltına alınmasının ardından 10 Eylül 2016 tarihinde bazı basın organlarında çıkan "Kerem Altan’ın babası Ahmet Altan’ın nüfusunu kullanarak emniyet ve yargıdaki abiler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü" haberi hatırlatıldı.

Kerem Altan hakkında takipsizlik kararı verilmişti

Talep yazısında, Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın Kadıköy’de 2 Şubat 2011 tarihinde Defne Joy Foster isimli şahsın ölü bulunması olayına ilişkin çıkan haberin ardından kollukça yapılan araştırmada olayla ilgili soruşturmanın kapatılan Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığının evrakı üzerinden soruşturma yürütüldüğü, sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlatıldı.

Soruşturma yeniden açıldı

Yapılan araştırmaların ardından soruşturma kapsamında bir kısım çelişki ve eksikliklerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilen yazıda, TEM Şube görevlilerince hazırlanan açık kaynak ve soruşturma evrakı tespit tutanağı, yeni delil vasfında değerlendirilerek soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildiği kaydedildi.

Yurt dışına kaçabilir

Yazıda, soruşturma evrakı kapsamında bulunan tespit tutanağı içeriğine göre şüphelinin atılı suçun işlediğine dair şüphe bulunması, olayın terör faaliyeti yönünün ayrıntılı olarak ortaya konulabilmesi, şüphelinin yurt dışına kaçma ihtimali ve delillerin eksiksiz olarak toplanması amacıyla şüpheli hakkında 'yurt dışına çıkamamak' tedbiri şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" denildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, talebi yerinde görerek Kerem Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Savcı Can Tuncay tarafından, Kerem Altan hakkında Defne Joy Foster’in 2 Şubat 2011 tarihindeki ölümüne ilişkin 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan yeniden açılan soruşturma yürütülüyor.

Başak Akbulut

